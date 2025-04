Giornata storta per Jasmine Paolini Sakkari travolge l’azzurra e la elimina a Madrid

Giornata da dimenticare per Jasmine Paolini, che esce di scena malamente al terzo turno del WTA 1000 di Madrid. La tennista toscana è stata sconfitta nettamente dalla greca Maria Sakkari, crollata al numero 82 della classifica mondiale, in due set con il punteggio 6-2 6-1 in un'ora e ventuno minuti di gioco. Purtroppo l'azzurra non è mai riuscita a sovvertire una situazione che andava peggiorando game dopo game. Un passaggio a vuoto improvviso dopo l'ottima prestazione a Stoccarda ed ora la testa va già a Roma e agli Internazionali d'Italia.Sakkari si ritrova dopo mesi davvero complicati e torna a battere una Top-10. L'ellenica si trovava in una profonda crisi e questa è senza alcun dubbio la sua miglior vittoria da inizio anno. Sono sei gli ace di Sakkari, che ha sfruttato i tanti problemi al servizio di Paolini, che ha concesso 13 palle break e vinto appena il 39% dei punti con la prima.

