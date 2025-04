Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro Federcepicostruzioni | Servono fatti non chiacchiere

Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro che si celebra domani, lunedì 28 aprile, Federcepicostruzioni sottolinea l’importanza di un’azione sollecita ed efficace per affrontare con decisione l’emergenza sicurezza nel settore delle costruzioni, anche alla luce dei più recenti dati Inail che evidenziano un trend preoccupante.Secondo le rilevazioni provvisorie dell’Inail, nel 2024 il comparto edile ha registrato un aumento del 2,8% degli infortuni rispetto al 2023, confermandosi tra i settori più colpiti. Particolarmente allarmante è il dato relativo agli incidenti mortali: nei primi dieci mesi del 2024, le denunce di decessi sul lavoro nel settore delle costruzioni sono state 128, in crescita rispetto ai 117 dello stesso periodo dell’anno precedente. “Questi numeri impongono ancora una volta una riflessione profonda e un cambio di passo deciso – dichiara Antonio Lombardi, presidente nazionale di Federcepicostruzioni -. Leggi su Ildenaro.it In occasione dellaper lae la salute sulche si celebra domani, lunedì 28 aprile,sottolinea l’importanza di un’azione sollecita ed efficace per affrontare con decisione l’emergenzanel settore delle costruzioni, anche alla luce dei più recenti dati Inail che evidenziano un trend preoccupante.Secondo le rilevazioni provvisorie dell’Inail, nel 2024 il comparto edile ha registrato un aumento del 2,8% degli infortuni rispetto al 2023, confermandosi tra i settori più colpiti. Particolarmente allarmante è il dato relativo agli incidenti mortali: nei primi dieci mesi del 2024, le denunce di decessi sulnel settore delle costruzioni sono state 128, in crescita rispetto ai 117 dello stesso periodo dell’anno precedente. “Questi numeri impongono ancora una volta una riflessione profonda e un cambio di passo deciso – dichiara Antonio Lombardi, presidente nazionale di-.

Se ne parla anche su altri siti

Giornata mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro 2025: le riflessioni del CNDDU - Il comunicato stampa del Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU), in occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro, che si celebra il 28 aprile 2025. Iniziative per la Giornata mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro 2025 Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU), […] The post Giornata mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro 2025: le riflessioni del CNDDU first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro: la Cgil lancia un flash mob - Lunedì 28 aprile in occasione della Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro il coordinamento degli RLS della Filctem Cgil della provincia di Pisa in collaborazione con la Camera del lavoro provinciale organizza un flash mob dal titolo 'Impariamo a stare sicuri'. L'appuntamento è... 🔗pisatoday.it

Giornata mondiale del sonno, dagli Sleep Influencer allo Sleeping streamer: adesso anche dormire è un lavoro - L’ultimo lusso dei nostri tempi? Forse, una buona notte di sonno. C’è chi ricorre agli integratori, chi non chiude occhio senza rumore bianco in sottofondo, chi aspetta il weekend – o addirittura le vacanze! – per recuperare la stanchezza arretrata e fare finalmente quelle otto ore filate di sonno così importanti per la nostra salute. E c’è perfino chi ha deciso di fare del sonno il suo mestiere: benvenuti nell’era degli Sleep Influencer. 🔗ilfattoquotidiano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Salute e sicurezza sul lavoro, la prevenzione passa per la formazione; Giornata mondiale della sicurezza sul lavoro: CISL Veneto denuncia lentezza nei progressi; Giornata Mondiale della Sicurezza sul Lavoro: scuole protagoniste della cultura della prevenzione; Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Giornata Mondiale della Sicurezza sul Lavoro: scuole protagoniste della cultura della prevenzione - Scopri l'importanza della sicurezza sul lavoro e il ruolo del Coordinamento Nazionale Docenti per i diritti umani. 🔗informazionescuola.it

Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro - Puoi accettare, rifiutare o personalizzare i cookie premendo i pulsanti desiderati. 🔗politicamentecorretto.com

Domani 28 aprile Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro. I dati Inail - La Giornata Mondiale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, che si celebra ogni anno il 28 aprile, rappresenta per CISL Romagna un momento di profonda riflessione e di rinnovato impegno verso un obi ... 🔗chiamamicitta.it