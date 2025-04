Tutte le ex fidanzate di Manuel Bortuzzo da Martina Rossi con lui la notte della sparatoria a Lulù e Ilenia Caccavale

Martina Rossi, classe 2003, è l'ex ragazza con la quale Manuel Bortuzzo aveva una storia ed una passione in comune, quella del nuoto. Il 2 febbraio i due fidanzati si trovavano ad Ostia quando Manuel venne coinvolto in una sparatoria. Sconvolta dall'accaduto, l'ex Martina Rossi abbandonò il nuoto e rimase vicina al fidanzato Bortuzzo nel corso della sua degenza ospedaliera e nei successivi e difficili mesi fino a quando lo stesso 25enne decide di interrompere la storia: "Credo che io abbia priorità diverse da quello che è il tuo stile di vita, il tuo essere e da quello che vuoi. Ho bisogno di tempo per me", sono state le parole pronunciate da Bortuzzo alla fidanzata.Nella vita del nuotatore arrivava successivamente Federica Pizzi, ventenne figlia della compagna del suo dentista alla quale è stato legato fino a poco prima dell'ingresso al Grande Fratello Vip.

