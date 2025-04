Cura Carpignano ladri al bar-tabaccheria | l' antifurto a fumogeni li mette in fuga

Cura Carpignano (Pavia), 27 aprile 2025 – Terzo colpo in pochi mesi ai danni dello stesso bar. Ma anche questa volta, come già nell'ultimo precedente, i ladri sono fuggiti a mani vuote, grazie al sistema antifurto con fumogeni installato dopo la prima irruzione notturna.Erano circa le 3.30 di oggi, domenica 27 aprile, quando è scattato l'allarme al bar-tabacchi "da Angela" a Cura Carpignano, all'angolo tra le vie Montale e Ungaretti. I ladri hanno forzato la porta d'ingresso ma è scattato l'impianto con i fumogeni che li ha messi in fuga senza che riuscissero a portare via nulla. Gli ignoti malviventi evidentemente non sono gli stessi già rimasti quasi senza bottino allo stesso orario circa di domenica 16 febbraio, quando per lo stesso sistema antifurto il colpo era parzialmente fallito, con una scarsa refurtiva di solo qualche pacchetto di sigarette arraffato dal bancone dopo aver infranto la vetrata della porta d'ingresso. Ilgiorno.it - Cura Carpignano, ladri al bar-tabaccheria: l'antifurto a fumogeni li mette in fuga Leggi su Ilgiorno.it (Pavia), 27 aprile 2025 – Terzo colpo in pochi mesi ai danni dello stesso bar. Ma anche questa volta, come già nell'ultimo precedente, isono fuggiti a mani vuote, grazie al sistemaconinstallato dopo la prima irruzione notturna.Erano circa le 3.30 di oggi, domenica 27 aprile, quando è scattato l'allarme al bar-tabacchi "da Angela" a, all'angolo tra le vie Montale e Ungaretti. Ihanno forzato la porta d'ingresso ma è scattato l'impianto con iche li ha messi insenza che riuscissero a portare via nulla. Gli ignoti malviventi evidentemente non sono gli stessi già rimasti quasi senza bottino allo stesso orario circa di domenica 16 febbraio, quando per lo stesso sistemail colpo era parzialmente fallito, con una scarsa refurtiva di solo qualche pacchetto di sigarette arraffato dal bancone dopo aver infranto la vetrata della porta d'ingresso.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cura Carpignano, furto al bar-tabacchi: i fumogeni dell'antifurto fanno fuggire i ladri - Cura Carpignano (Pavia), 16 febbraio 2025 - Secondo furto, in meno di tre settimane, ai danni dello stesso bar. Ma il nuovo impianto antifurto fa fuggire i ladri a mani vuote o quasi. Erano le 3 di oggi, domenica 16 febbraio, quando tre malviventi hanno infranto la vetrata della porta d'ingresso del bar-tabacchi "da Angela", in via Ungaretti a Cura Carpignano. Lo stesso locale era già stato derubato nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 gennaio, in quel caso forzando la serratura della porta d'ingresso e portando via i soldi del fondo cassa e alcune stecche di sigarette. 🔗ilgiorno.it

I due sopralluoghi, poi il furto in 5 minuti: “Tutto pianificato con cura, ma i ladri hanno fatto un errore”. Così è stato rubato il water di Cattelan - Volevano emulare Robin Hood, ma hanno lasciato troppe tracce. Un tribunale inglese ha condannato tre uomini per il furto e la vendita di “America“, il celebre water d’oro 18 carati realizzato dall’artista padovano Maurizio Cattelan. L’opera, del valore di 4,8 milioni di sterline, era stata trafugata all’alba del 14 settembre 2019 da Blenheim Palace, nell’Oxfordshire, la casa natale di Winston Churchill, dove era esposta (e funzionante) come parte di una mostra. 🔗ilfattoquotidiano.it

Manutenzione di una sigaretta elettronica: guida pratica per la pulizia e la cura del dispositivo - Una sigaretta elettronica, così come qualsiasi dispositivo soggetto a un uso quotidiano, necessita di una manutenzione regolare per funzionare correttamente nel tempo. Una pulizia attenta, infatti, non solo preserva la qualità dell’esperienza di svapo, ma contribuisce anche a prolungarne la vita utile e a prevenire malfunzionamenti. Perché è importante mantenere pulita la sigaretta elettronica Mantenere pulita la sigaretta elettronica non è solo una buona abitudine: è un passaggio essenziale per garantirne il corretto funzionamento. 🔗laprimapagina.it

Approfondimenti da altre fonti

Cura Carpignano, ladri al bar-tabaccheria: l'antifurto a fumogeni li mette in fuga; Colpo notturno al bar-tabacchi, ladri in fuga con stecche di sigarette e Gratta e Vinci per 25mila euro. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia