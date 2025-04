Incendio a Settimo Torinese automobile a gpl parcheggiata in cortile prende fuoco

automobile a gpl prende fuoco mentre è parcheggiata nel cortile condominiale. È successo a Settimo Torinese questa notte – domenica 27 aprile 2025 – intorno alle 3 del mattino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Torino e i carabinieri. Si stanno verificando le cause che hanno. Torinotoday.it - Incendio a Settimo Torinese, automobile a gpl parcheggiata in cortile prende fuoco Leggi su Torinotoday.it a gplmentre ènelcondominiale. È successo aquesta notte – domenica 27 aprile 2025 – intorno alle 3 del mattino. Sul posto sono intervenuti i vigili deldi Torino e i carabinieri. Si stanno verificando le cause che hanno.

Settimo Torinese, scoppia un incendio in un negozio - I vigli del fuoco sono intervenuti su un incendio divampato in un negozio a Settimo Torinese. L'allarme è stato lanciato intorno alle 15 di martedì 1 aprile. L'intervento per contenere le fiamme è ancora in corso: sono otto le squadre presenti sul posto, provenienti dal distaccamento di Torino... 🔗torinotoday.it

Donna incinta arriva da Settimo Torinese in condizioni critiche all'ospedale Molinette di Torino, i medici salvano lei e la sua bambina - Uno straordinario intervento medico che ha coinvolto una squadra di professionisti di diverse specializzazioni ha permesso di salvare la vita di una giovane madre e della sua bambina non ancora nata. È avvenuto la notte del 6 marzo 2025 all'ospedale Molinette di Torino. La ragazza, una 26enne... 🔗torinotoday.it

Incidente a Settimo Torinese: donna investita da un'auto, è grave in ospedale - Una donna è in condizioni gravi all'ospedale Giovanni Bosco di Torino dopo essere stata investita da un'auto nella prima serata di oggi, martedì 18 febbraio 2025, in via della Repubblica a Settimo Torinese, nel tratto compreso tra gli incroci con via Brofferio e via Avogadro. I rilievi sono stati... 🔗torinotoday.it

In fiamme un'auto a gpl a Settimo, nessun ferito - I vigili del fuoco di Torino sono intervenuti questa notte poco dopo le 3 a Settimo Torinese in un cortile condominiale per un incendio di una vettura privata alimentata a gpl. (ANSA) ... 🔗ansa.it

SETTIMO TORINESE – Auto in fiamme in un cortile condominiale - Incendio auto questa notte in un cortile condominiale, a Settimo Torinese. I Vigili del Fuoco del Comando di Torino, tra squadre permanenti e squadre ... 🔗obiettivonews.it

Brucia nella notte a Settimo Torinese un'auto a gpl: carabinieri e vigili del fuoco sul posto, ma nessun ferito - I vigili del fuoco di Torino sono intervenuti questa notte poco dopo le 3 a Settimo Torinese in un cortile condominiale: all'interno, infatti, è stato segnalato un incendio di una vettura privata alim ... 🔗torinoggi.it