Nuova vita per le strade messinesi quali saranno riasfaltate e dove si trovano

Un progetto che ogni anno viene realizzato dal comune che quest'anno ha investito 837.500 euro per la zona centro nord, dove a rifare il look alle strade sarà la ditta Spallina Lucio Srl, e 846 mila euro per la zona centro sud dove i lavori saranno eseguiti, invece, dalla ditta Lutiviem.

