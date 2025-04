MotoGP pagelle GP Spagna | dominio di Alex Marquez davanti a Quartararo e Bagnaia Marc cade ed è 12

Alex Marquez griffa la prima vittoria in MotoGP della carriera nel Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera. Nel quinto appuntamento stagionale del motomondiale, lo spagnolo si è imposto con autorità nella gara di casa, vincendo nettamente in solitaria e prendendosi anche la palma di leader della classifica: la vittoria di oggi lo porta infatti in testa con 140 punti, davanti al fratello Marc con 139 e a Bagnaia con 120. Al secondo posto chiude Fabio Quartararo, che partiva dalla pole position ma paga una Yamaha meno performante rispetto alle Ducati; completa il podio sul terzo gradino Pecco Bagnaia, il quale soffre il ritmo degli avversari e deve accontentarsi della terza piazza.Gara caratterizzata dalla caduta di Marc Marquez al terzo giro: lo spagnolo della Ducati riesce però a ripartire e malgrado una moto che riporta diversi danni, riesce comunque a chiudere in zona punti al 12esimo posto finale. Leggi su Sportface.it griffa la prima vittoria indella carriera nel Gran Premio dia Jerez de la Frontera. Nel quinto appuntamento stagionale del motomondiale, lo spagnolo si è imposto con autorità nella gara di casa, vincendo nettamente in solitaria e prendendosi anche la palma di leader della classifica: la vittoria di oggi lo porta infatti in testa con 140 punti,al fratellocon 139 e acon 120. Al secondo posto chiude Fabio, che partiva dalla pole position ma paga una Yamaha meno performante rispetto alle Ducati; completa il podio sul terzo gradino Pecco, il quale soffre il ritmo degli avversari e deve accontentarsi della terza piazza.Gara caratterizzata dalla caduta dial terzo giro: lo spagnolo della Ducati riesce però a ripartire e malgrado una moto che riporta diversi danni, riesce comunque a chiudere in zona punti al 12esimo posto finale.

