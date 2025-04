Imagine Dragons Stereophonics Olly tra i concerti più attesi del mese di maggio 2025

concerti del mese di maggio 2025 vedranno l’arrivo nello stivale di star internazionali ed attesissimi ritorni sulle scene di protagonisti del panorama nostranoGiunto alla 35esima edizione, il Concerto Del Primo maggio di Roma, che dopo la scorsa edizione tenutasi al Circo Massimo, ritorna alla tradizionale venue di Piazza San Giovanni. Tra i primi nomi annunciati del cast figurano: Alfa, Brunori Sas, Anna Castiglia, Franco 126, Joan Thiele, Lucio Corsi, Gabry Ponte, Gaia. A Taranto in concomitanza, si terrà la tredicesima edizione dell’Uno maggio Libero e Pensante, che vede direttori artistici Diodato, Michele Riondino e Roy Paci. Sul palco vedremo Il Teatro Degli Orrori, Tommy Cash, Motta, Lamante e tanti altri. Metropolitanmagazine.it - Imagine Dragons, Stereophonics, Olly tra i concerti più attesi del mese di maggio 2025 Leggi su Metropolitanmagazine.it In attesa della full immersion estiva tra festival, arene di pietra e piazze, ideldivedranno l’arrivo nello stivale di star internazionali edssimi ritorni sulle scene di protagonisti del panorama nostranoGiunto alla 35esima edizione, il Concerto Del Primodi Roma, che dopo la scorsa edizione tenutasi al Circo Massimo, ritorna alla tradizionale venue di Piazza San Giovanni. Tra i primi nomi annunciati del cast figurano: Alfa, Brunori Sas, Anna Castiglia, Franco 126, Joan Thiele, Lucio Corsi, Gabry Ponte, Gaia. A Taranto in concomitanza, si terrà la tredicesima edizione dell’UnoLibero e Pensante, che vede direttori artistici Diodato, Michele Riondino e Roy Paci. Sul palco vedremo Il Teatro Degli Orrori, Tommy Cash, Motta, Lamante e tanti altri.

Cosa riportano altre fonti

Una canzone degli Imagine Dragons viene trasmessa sulla Luna, ma qualcosa poi va storto: ecco cosa è successo - Il 26 febbraio, la società privata Intuitive Machines ha lanciato dal Kennedy Space Center un razzo con il lander Athena, destinato a esplorare la regione più meridionale mai raggiunta sulla Luna. Tra gli obiettivi scientifici della missione, la ricerca di tracce di ghiaccio. In aggiunta, un esperimento: la trasmissione di una canzone degli Imagine Dragons dalla Terra alla Luna e ritorno. Come vedremo, la canzone della band è atterrata con successo, ma non un imprevisto Ha fatto sì che la missione venisse completata solo a metà. 🔗ilfattoquotidiano.it

Imagine Dragons, al cinema il concerto-evento all’Hollywood Bowl - ROMA (ITALPRESS) – Gli Imagine Dragons, 98 milioni di album venduti e 240 miliardi di stream totali, arrivano al cinema da Los Angeles con un attesissimo evento speciale solo il 27, 28, 29 marzo. Nell’iconico contesto dell’Hollywood Bowl, la celebre band vincitrice di un Grammy ha dato vita a un’eccezionale collaborazione con la Los Angeles Film Orchestra per eseguire i suoi più grandi successi e le nuove hit in testa alle classifiche. 🔗unlimitednews.it

Un brano degli Imagine Dragons arriva sulla Luna - Un brano degli Imagine Dragons è sbarcato sulla Luna, a seguito della conclusione di una missione spaziale partita lo scorso 26 febbraio e volta al termine il 6 marzo con la trasmissione del pezzo della band di Las Vegas. Lo scorso mese è stato annunciato che la compagnia tecnologia Lonestar era in procinto di lanciare un razzo dal Kennedy Space Center verso un centro dati sul satellite naturale della Terra. 🔗metropolitanmagazine.it

Ne parlano su altre fonti

Imagine Dragons, Stereophonics, Olly tra i concerti più attesi del mese di maggio 2025. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne