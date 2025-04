Se ti vedo con un altro ti uccido dopo il braccialetto elettronico arriva la condanna

vedo con un altro ti ammazzo”: si sarebbe rivolto così un 26enne del Leccese (di cui omettiamo le generalità per tutelare la privacy delle persone coinvolte) alla fidanzata quando questa, tormentata dalla sua possessività, aveva finalmente trovato il coraggio di chiudere la. Lecceprima.it - “Se ti vedo con un altro ti uccido”, dopo il braccialetto elettronico arriva la condanna Leggi su Lecceprima.it LECCE - “Se ticon unti ammazzo”: si sarebbe rivolto così un 26enne del Leccese (di cui omettiamo le generalità per tutelare la privacy delle persone coinvolte) alla fidanzata quando questa, tormentata dalla sua possessività, aveva finalmente trovato il coraggio di chiudere la.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Vanoli: “Ricci? Lo vedo tranquillo. Ha parlato con il presidente, ma non dico altro” - Paolo Vanoli, allenatore del Torino, è intervenuto in conferenza stampa alla questione delle scommesse legate a Ricci 🔗pianetamilan.it

Un aperitivo dopo l'altro, poi collassa: ragazzo finisce in ospedale - Serata un po' troppo alcolica per un giovane di 27 anni, che lunedì sera è finito in ospedale dopo aver alzato troppo il gomito in città, colpevole protagonista di una serie infinita di aperitivi. Erano circa le 21 quando il ragazzo, in evidente stato di ebbrezza, si è accasciato in strada... 🔗bresciatoday.it

Dopo gli sproloqui in favore di Hitler su X, il rapper ha superato un altro limite - Non riesce a far passare un giorno senza far parlare di sé. Kanye West, dopo aver monopolizzato l’attenzione ai Grammy con la moglie Bianca Censori, il rapper è tornato al centro delle polemiche per una scelta a dir poco scioccante: girare per le strade di Los Angeles indossando una maglietta con una svastica. Un gesto che ha immediatamente scatenato indignazione e acceso il dibattito sul suo comportamento sempre più estremo. 🔗iodonna.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

“Se ti vedo con un altro ti uccido”, dopo il braccialetto elettronico arriva la condanna; 'Se ti vedo con un altro ti uccido', dopo il braccialetto elettronico arriva la condanna; Insegue il rivale in amore e lo uccide davanti a una scuola, poi si suicida; La guardia giurata che ha ucciso un ladro a Roma, la ricostruzione minuto per minuto dell'omicidio. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

“Se ti vedo con un altro ti uccido”, dopo il braccialetto elettronico arriva la condanna - Emesso il verdetto per un 26enne del Leccese “colpito” nel novembre dello scorso anno dal divieto di avvicinamento nei riguardi della donna che avrebbe tormentato durante e dopo la relazione ... 🔗lecceprima.it