Fofana gonfia il petto | In Italia nessuno a parte noi può vincere 2 trofei

Fofana parla al termine di Venezia-Milan e si esprime sulla possibilità del Milan di poter vincere due trofei. Si tratta di Supercoppa e Coppa Italia.gonfia IL petto – Fofana, al termine di Venezia-Milan partita finita 0-2 a favore dei rossoneri, parla in questo modo della possibilità della sua squadra di poter vincere, dopo la Supercoppa Italiana, anche la Coppa Italia. Il francese a DAZN: «Vogliamo finire la stagione bene, vogliamo vincere ogni partita che faremo. nessuno in Italia può arrivare con due trofei e vogliamo finire la stagione così. Vogliamo finire bene con due trofei».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Fofana gonfia il petto: «In Italia nessuno, a parte noi, può vincere 2 trofei»)© Inter-News.

