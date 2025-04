A Dongo i neofascisti fanno il saluto romano per commemorare Mussolini Contromanifestazione dell’Anpi

Dongo, sulle sponde del Lago di Como, si sta ripetendo la scena di ogni 27 aprile, giorno di anniversario della cattura di Benito Mussolini: nostalgici fascisti sono giunti a rendere omaggio al Duce e ai 15 gerarchi repubblichini che furono catturati con lui mentre erano in fuga verso la Svizzera.Gli esponenti di estrema destra si sono poi spostati verso Giulino di Mezzagra, dove Mussolini fu fucilato insieme a Claretta Petacci il 28 aprile del 1945, dai partigiani comandati da Walter Audisio. Oggi circa cento persone hanno appeso rose rosse al parapetto che affaccia sul Lago, per poi fare il saluto romano urlando “Presente”. L’Anpi di Dongo è intervenuta per contrastare il raduno organizzato dall’associazione intitolata a Mario Nicollini, l’ex presidente comasco dell’Unione combattenti della Repubblica Sociale. Ilfattoquotidiano.it - A Dongo i neofascisti fanno il saluto romano per commemorare Mussolini. Contromanifestazione dell’Anpi Leggi su Ilfattoquotidiano.it , sulle sponde del Lago di Como, si sta ripetendo la scena di ogni 27 aprile, giorno di anniversario della cattura di Benito: nostalgici fascisti sono giunti a rendere omaggio al Duce e ai 15 gerarchi repubblichini che furono catturati con lui mentre erano in fuga verso la Svizzera.Gli esponenti di estrema destra si sono poi spostati verso Giulino di Mezzagra, dovefu fucilato insieme a Claretta Petacci il 28 aprile del 1945, dai partigiani comandati da Walter Audisio. Oggi circa cento persone hanno appeso rose rosse al parapetto che affaccia sul Lago, per poi fare ilurlando “Presente”. L’Anpi diè intervenuta per contrastare il raduno organizzato dall’associazione intitolata a Mario Nicollini, l’ex presidente comasco dell’Unione combattenti della Repubblica Sociale.

