Risultati Serie A vincono Milan e Como | la classifica aggiornata in Serie A Cosa cambia per l’Inter

Risultati Serie A, vincono Milan e Como: la classifica aggiornata in Serie A nel corso di questo 34° turno di campionatoFiniscono qui le partite che hanno dato il via alla 34^ giornata di Serie A: questi i Risultati finali di Como Genoa e di Venezia Milan. La squadra di Fabregas si porta a casa 3 punti importanti vincendo per 1 a 0. Al Penzo i rossoneri vincono per 0 a 2.Decisivo per il Milan il gol di Pulisic dopo pochi minuti dall'inizio del match. I lagunari avevano trovato il pareggio con Yeboah, ma la rete era stata poi annullata per posizione di fuorigioco. Nei minuti di recupero Gimenez sigla il raddoppio. La gara del Sinigaglia viene invece decisa dalla rete di Strefezza. Ecco il nuovo volto della classifica nel campionato italiano.La classifica aggiornataInter 71 punti (33 partite giocate)Napoli 71 (33)Atalanta 64 (33)Bologna 60 (33)Juventus 59 (33)Lazio 59 (33)Roma 57 (33)Fiorentina 56 (33)Milan 54 (34)Torino 43 (33)Como 42 (34)Udinese 40 (33)Genoa 39 (34)Verona 32 (33)Parma 31 (33)Cagliari 30 (33)Lecce 26 (33)Venezia 25 (34)Empoli 25 (33)Monza 15 (33)

Risultati e classifica serie A, Milan in zona Europa - Roma, 8 mar. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Lecce-Milan 2-3. 28esima giornata Cagliari-Genoa 1-1, Como-Venezia 1-1, Parma-Torino 2-2, Lecce-Milan 2-3, ore 20.45 Inter-Monza, domenica 9 marzo ore 12.30 Verona-Bologna, ore 15.00 Napoli-Fiorentina, ore 18 Empoli-Roma, ore 20.45 Juventus-Atalanta, lunedì 10 marzo ore 20.45 Lazio-Udinese. Classifica: Inter 58, Napoli 57, Atalanta 55, Juventus 52, Lazio 50, Bologna 47, Fiorentina 45, Milan 44, Roma 43, Udinese 39, Torino 35, Genoa 32, Como 29, Verona, Cagliari 26, Lecce 25, Parma 24, Empoli 22, Venezia 19, ... 🔗ildenaro.it

