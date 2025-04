Skymetro slitta il via libera da Roma Ivaldi Pd | Basta con questa farsa

Skymetro inviata a Roma. Il candidato presidente del Municipio Bassa. Genovatoday.it - Skymetro, slitta il via libera da Roma, Ivaldi (Pd): "Basta con questa farsa" Leggi su Genovatoday.it Centrosinistra all'attacco dopo la notizia riportata dal Secolo XIX della richiesta di ulteriori integrazioni da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici al Comune di Genova sull'ultima versione del progettoinviata a. Il candidato presidente del Municipio Bassa.

Ne parlano su altre fonti

Skymetro, Roma chiede altri documenti. E il via libera del ministero slitta ancora - Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha chiesto al Comune ulteriori integrazioni anche sull’ultima versione del progetto dello Skymetro inviata da Palazzo Tursi 🔗ilsecoloxix.it

UniCredit, via libera BCE per acquisire fino al 29,9% di Commerzbank, decisione sull'aggregazione slitta oltre la fine del 2025 - Unicredit ha ottenuto l'autorizzazione dalla BCE per acquisire fino al 29,9% di Commerzbank ma la valutazione dell'efficacia del piano e l'apprezzamento del titolo richiederanno più tempo; la banca è inoltre impegnata nell'ops su BancoBpm UniCredit ha ottenuto l’autorizzazione dalla Banca Cen 🔗ilgiornaleditalia.it

L'attacco alla libera stampa e il declino della democrazia - Negli Stati Uniti, Donald Trump ha sottomesso alcuni giornali ostili e ha neutralizzato gli altri alimentando una sfera mediatica parallela. In Italia alcuni politici attaccano i giornalisti. Ma con il giornalismo sparisce una certa idea di società 🔗vanityfair.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Skymetro, Roma chiede altri documenti. E il via libera del ministero slitta ancora; Skymetro, slitta il via libera da Roma, Ivaldi (Pd): Basta con questa farsa; Genova, le necrologie dei defunti di oggi; Skymetro Roma chiede altri documenti E il via libera del ministero slitta ancora. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Skymetro, Roma chiede altri documenti. E il via libera del ministero slitta ancora - Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha chiesto al Comune ulteriori integrazioni anche sull’ultima versione del progetto dello Skymetro inviata da ... 🔗ilsecoloxix.it

Skymetro, scatta l’operazione Firpo: “Tre anni per nuova scuola e metro fino a Molassana” - L’istituto Firpo-Buonarroti cede il passo allo Skymetro e vede un futuro lontano ... dei lavori pubblici in attesa del fatidico via libera e rappresenta ormai la strada maestra per realizzare ... 🔗msn.com

Skymetro, a Molassana sala piena per il “sì” ma la gara non potrà partire prima delle elezioni - Le elezioni comunali in primavera saranno un bivio decisivo per il progetto dello Skymetro, la linea di ... ma puntiamo comunque a ottenere il via libera del Consiglio superiore dei lavori ... 🔗genova24.it