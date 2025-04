Lutto a Monreale annullate tutte le manifestazioni della Festa del SS Crocifisso

Monreale – Annullati tutti gli eventi legati alla Festa del Santissimo dopo la morte Salvatore Turdo, 23 anni, Massimo Pirozzo, 26 anni, e Andrea Miceli, anche di lui 26, deceduto stamattina in ospedale per le gravi ferite. La decisione è stata presa dalla giunta comunale straordinaria convocata stamani dal sindaco Alberto Arcidiacono in seguito alla tragedia.

Lutto e sconforto nella FISI FVG per la tragica scomparsa di Marco Degli Uomini, sospese tutte le attività - La morte del 18enne Marco Degli Uomini, segna profondamente anche la FISI FVG. E' attraverso la voce del suo Presidente, Maurizio Dunnhofer, che per vicinanza e solidarietà alla famiglia. il Comitato ha scelto di sospendere la propria attività fino allo svolgimento dei funerali. L'annuncio... 🔗udinetoday.it

Papa Francesco, fino a sabato 26 è lutto nazionale: previsto minuto di silenzio in tutte le scuole nel giorno del funerale o nel primo giorno di apertura dopo le esequie - Da oggi, mercoledì 23 aprile, fino a venerdì 25, la salma di Papa Francesco sarà esposta nella Basilica di San Pietro per l’ultimo saluto dei fedeli. La bara è stata traslata questa mattina dalla cappella di Casa Santa Marta e sarà visitabile dalle 11 a mezzanotte. L'articolo Papa Francesco, fino a sabato 26 è lutto nazionale: previsto minuto di silenzio in tutte le scuole nel giorno del funerale o nel primo giorno di apertura dopo le esequie sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Lutto nazionale, Musumeci: “Sospese tutte le partite di sabato” - Roma, 22 aprile 2025 - "Sono sospese le partite di sabato", ha reso noto il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci. Il ministro ha così risposto rispondendo alla domanda se anche il campionato di calcio e gli altri eventi sportivi saranno sospesi nei cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, proclamati dal Consiglio dei ministri. La decisione sui campionati durante il lutto nazionale Ma saranno sospese solo le partite di sabato, mentre domenica le partite si giocheranno. 🔗sport.quotidiano.net

La morte del Papa: come funziona il lutto nazionale, che cosa si ferma in Italia - Il governo ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale per la morte di papa Francesco. In Italia il lutto nazionale prevede, tra l’altro, che ci siano le bandiere a mezz’asta sulle facciate di tutt ... 🔗msn.com