Dal cordone ombelicale si può prevedere il rischio di alcune malattie | i segnali nel DNA

cordone ombelicale può rilevare alcune alterazioni associate a un maggiore o a un minore rischio di alcune malattie metaboliche comuni, come l'ictus o il diabete. Leggi su Fanpage.it L'analisi del DNA del sangue nelpuò rilevarealterazioni associate a un maggiore o a un minoredimetaboliche comuni, come l'ictus o il diabete.

Dna bebè può predire malattie future? Indizi in sangue cordone ombelicale - (Adnkronos) – Il cordone ombelicale potrebbe diventare una sorta di ‘sfera di cristallo’ in cui leggere il futuro dei bebè? Secondo uno studio, il sangue cordonale sembra avere il potenziale di fornire indizi precoci su quali neonati siano a maggior rischio di patologie a lungo termine tra cui diabete, ictus e malattie epatiche. Potrebbe aiutare, così, i medici a prevedere eventuali problemi più in là nella vita. 🔗ildenaro.it

