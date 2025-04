Fontana spenta entrate del sottopasso come discariche | il degrado di piazzale Marconi

degrado e abbandono, sotto gli occhi di tutti e nel silenzio assordante dell’amministrazione Tarasconi». A denunciarlo è il consigliere comunale Massimo Trespidi, del. Ilpiacenza.it - «Fontana spenta, entrate del sottopasso come discariche: il degrado di piazzale Marconi» Leggi su Ilpiacenza.it «La stazione ferroviaria di Piacenza, primo biglietto da visita per chi arriva in città, si presenta in condizioni di assolutoe abbandono, sotto gli occhi di tutti e nel silenzio assordante dell’amministrazione Tarasconi». A denunciarlo è il consigliere comunale Massimo Trespidi, del.

Su questo argomento da altre fonti

Torna la luce nel sottopasso delle Fontanelle. Illuminata anche la fontana antica - GALLIPOLI – Si sono conclusi i lavori di riparazione dell’illuminazione del sottopassaggio delle Fontanelle, che collega la zona della stazione con il lungomare Marconi a Gallipoli, una questione rimasta in sospeso e che finalmente ha trovato una soluzione concreta. Grazie all’impegno e alla... 🔗lecceprima.it

Scontro fra Meta e il fisco italiano, che reclama 877 milioni di versamenti Iva. Il colosso americano di Facebook e Instagram beffa l’Agenzia delle Entrate - Milano, 1 aprile 2025 – Ha deciso di non seguire la strada dell'accertamento con adesione, davanti all'Agenzia delle Entrate, il colosso Meta, fondato da Mark Zuckerberg, a cui è stata contestata un'omessa dichiarazione e un mancato pagamento, tra il 2015 e il 2021, dell'Iva per un totale di oltre 877 milioni di euro. Scaduto il termine previsto a marzo, dunque, da quanto si è saputo, il gruppo statunitense ha deciso di non saldare i conti col fisco italiano. 🔗ilgiorno.it

Divenuta popolare per la sua presenza a "Quelli che il calcio" e per la sua passione per i biancocelesti, la religiosa si è spenta a Roma, dopo aver dedicato tutta la sua vita al sostegno ai più deboli - Tifosissima della Lazio, tanto che, se si fosse potuta elevare la passione per la squadra in dogma, ne avrebbe probabilmente firmato il primo catechismo, Suor Paola, presenza fissa alla trasmissione di Fabio Fazio, Quelli che il calcio, oggi non c’è più. La religiosa, che oltre alla fede in Dio, aveva anche quella incondizionata nella maglia biancoceleste, è morta a Roma all’età di 77 anni. Unica nel suo genere, Suor Paola lascia nei cuori dei telespettatori e anche di tutti i tifosi laziali, un ricordo indelebile. 🔗iodonna.it

Approfondimenti da altre fonti

«Fontana spenta, entrate del sottopasso come discariche: il degrado di piazzale Marconi». 🔗Se ne parla anche su altri siti

Torna la luce nel sottopasso delle Fontanelle. Illuminata anche la fontana antica - Inoltre, è stata eseguita un’opera di valorizzazione della Fontana Antica, con il ripristino delle quattro luci che la illuminano dal basamento, restituendo al monumento storico di piazza Aldo ... 🔗lecceprima.it

Napoli, al Centro Direzionale spenta di nuovo la fontana - Destino crudele per la fontana del Centro Direzionale di Napoli. Dopo il costoso restyling dei mesi scorsi e alcuni tentativi di rimetterla in funzione è completamente a secco e nuovamente in ... 🔗msn.com