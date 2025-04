La protezione civile di Messina ai funerali di Papa Francesco

Messina ha partecipato alla colonna mobile composta da 12 mezzi, 43 volontari e 3 funzionari provenienti da tutte le province della Sicilia, disposta dal dipartimento Regionale di protezione civile per dare assistenza e accoglienza alle centinaia di. Messinatoday.it - La protezione civile di Messina ai funerali di Papa Francesco Leggi su Messinatoday.it Una squadra di volontari del Gruppo comunale diha partecipato alla colonna mobile composta da 12 mezzi, 43 volontari e 3 funzionari provenienti da tutte le province della Sicilia, disposta dal dipartimento Regionale diper dare assistenza e accoglienza alle centinaia di.

Ne parlano su altre fonti

La pioggia non molla la città di Messina, ancora allerta della protezione civile - Il maltempo non molla a Messina e lungo la provincia jonica e parte della tirrenica. Ancora per oggi la protezione civile ha emanato un bollettino di allerta gialla valido fino alla mezzanotte. Previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con... 🔗messinatoday.it

Funerali Papa Francesco: a Roma anche 28 volontari della protezione civile ligure - Sono 28 i volontari della protezione civile della Liguria che si recheranno a Roma da giovedì 24 a domenica 27 aprile per contribuire alla gestione dell’accoglienza di tutti coloro che assisteranno ai funerali di Papa Francesco, sabato 26. "Abbiamo risposto immediatamente al dipartimento... 🔗genovatoday.it

Funerali del Papa, anche la protezione civile d'Abruzzo nel dispositivo di sicurezza - In vista dei funerali di Papa Francesco, che saranno celebrati sabato 26 aprile alle ore 10 a Roma, anche la protezione civile della Regione Abruzzo è stata ufficialmente coinvolta nel complesso dispositivo di sicurezza e assistenza. In coordinamento con la protezione civile della Regione Lazio e... 🔗chietitoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

La protezione civile di Messina ai funerali di Papa Francesco; Funerali Papa Francesco: Protezione civile siciliana sarà presente a Roma; Funerali di Papa Francesco, a Roma servono i rinforzi: arriva anche la Protezione civile siciliana; Funerali del Papa, la Protezione civile supporta i pellegrini a Roma. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Funerali Papa Francesco: Protezione civile siciliana in partenza per Roma, raduno a Messina - Funerali Papa Francesco, i volontari provenienti dalle varie zone della Sicilia si raduneranno stasera a Messina ... 🔗strettoweb.com

Funerali Papa Francesco, a Roma anche un pezzo di Sicilia - La protezione civile siciliana in partenza per dare assistenza ai pellegrini. farà parte del piano straordinario organizzato per sabato a Roma ... 🔗blogsicilia.it

Funerali Papa Francesco: Ciciliano (Protezione civile), “una giornata straordinaria. Impegno proseguirà anche nei prossimi giorni” - “È stata una giornata straordinaria, che ha visto una grande partecipazione da parte sia dei cittadini romani che di fedeli da tutto il mondo per dare l’ultimo saluto a Sua Santità Papa Francesco. Qua ... 🔗agensir.it