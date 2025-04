Precipita un deltaplano | trovato morto il pilota

deltaplano è Precipitato questa mattina in provincia di Latina. Il pilota è morto. L'incidente è avvenuto tra i territori di Pontinia e Sezze, in località Gricilli, a ridosso della strada Migliara 47. Il velivolo è Precipitato in una zona particolarmente impervia vicina al fiume Ufente e. Latinatoday.it - Precipita un deltaplano: trovato morto il pilota Leggi su Latinatoday.it Unto questa mattina in provincia di Latina. Il. L'incidente è avvenuto tra i territori di Pontinia e Sezze, in località Gricilli, a ridosso della strada Migliara 47. Il velivolo èto in una zona particolarmente impervia vicina al fiume Ufente e.

