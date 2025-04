Davidemaggio.it - Beautiful, anticipazioni dal 28 aprile al 4 maggio 2025: Eric confessa ad R.J. che sta per morire

© Mediaset InfinityLa sfilata della Forrester si avvicina e perarriva il tempo di fare i conti con la sua malattia. Proprio per questo, nelle prossime puntate di, lo stilistaal nipote R.J. che sta pere che potrebbe essere arrivata la sua ultima collezione. Notizia che fa sprofondare il giovane nello sconforto più totale.ri info su quello che accadrà nelleche seguono.è in onda 7 giorni su 7: la domenica alle 14.00 e dal lunedì al sabato alle 13:45 su Canale 5. E’ possibile vederla anche in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity.da lunedì 28a domenica 4Lunedì 28: Donna conferma a Katie chesta morendoR.J. che nasconde sempre più a fatica il segreto delle precarie condizioni di salute di, pur non conoscendo ancora la diagnosi infausta del dottor Colby, è sul punto di rivelare ai genitori la vera ragione del comportamento di, ma alla fine decide di rimanere leale alle volontà del nonno e resta sul vago.