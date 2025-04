LIVE Inter-Roma 0-0 | inizia la partita a San Siro!

LIVE Inter-Roma, partita valida per la trentaquattresima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i giallorossi allenati da Claudio Ranieri. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 15.00, si gioca allo Stadio San Siro di Milano.LIVE Inter-Roma 0-0 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA15.00 inizia LA partita!14.59 Minuto di silenzio emozionante per ricordare Papa Francesco.14.57 Inter e Roma sono appena entrate in campo. Ora inno della Serie A e doppio momento solenne per commemorare la scomparsa di Papa Francesco e di Jair, mito della Grande Inter.14.40 Le due squadre sono in campo per il riscaldamento. Da segnalare come nell’Inter recuperano quantomeno per la panchina Dumfries e Zielinski.14. Inter-news.it - LIVE Inter-Roma 0-0: inizia la partita a San Siro! Leggi su Inter-news.it valida per la trentaquattresima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i giallorossi allenati da Claudio Ranieri. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 15.00, si gioca allo Stadio Sandi Milano.0-0 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA15.00LA!14.59 Minuto di silenzio emozionante per ricordare Papa Francesco.14.57sono appena entrate in campo. Ora inno della Serie A e doppio momento solenne per commemorare la scomparsa di Papa Francesco e di Jair, mito della Grande.14.40 Le due squadre sono in campo per il riscaldamento. Da segnalare come nell’recuperano quantomeno per la panchina Dumfries e Zielinski.14.

