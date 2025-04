Colloqui Usa-Iran | per il terzo round ipotesi Ginevra o Roma

Ilgiornale.it - Colloqui Usa-Iran: per il terzo round ipotesi Ginevra o Roma Leggi su Ilgiornale.it L'incontro si terrà tra due settimane e la delegazione statunitense vuole una sede in Europa "più vicina"

Hamas propone la liberazione di tutti gli ostaggi e 5 anni di tregua | Al via in Oman il terzo round di colloqui Iran-Usa sul nucleare - "Quattro morti e 30 dispersi in attacco a Gaza". L'Onu: "Esaurite le nostre scorte alimentari nella Striscia" 🔗tgcom24.mediaset.it

Nucleare iraniano, al via il terzo round di colloqui con gli Usa: "Cauto ottimismo" - Le delegazioni dei due Paesi si sono incontrare in Oman per discutere di "questioni tecniche". Nel frattempo, un'esplosione ha scosso il porto iraniano di Bandar Abbas 🔗ilgiornale.it

Nucleare, il secondo round di colloqui Usa-Iran si terrà a Roma - Un secondo round di colloqui sul nucleare tra Stati Uniti ed Iran è previsto sabato a Roma. Lo riporta Axios citando due fonti a conoscenza della questione. Secondo il portale all’incontro saranno presenti anche i mediatori dell’Oman. Il sito di informazione statunitense riporta che l’amministrazione Trump è rimasta soddisfatta dalla prima tornata tenutasi sabato in Oman, “che si è svolto secondo i piani e ha raggiunto l’obiettivo di passare da un formato indiretto, gestito tramite intermediari, a uno diretto, con i funzionari che hanno dialogato in modo diretto” e aggiunge che ... 🔗ilfattoquotidiano.it

