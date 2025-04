Avrei dovuto fare figli con Paris Hilton non con Kim Kardashian che era solo la sua fot**ta assistente Quanti hotel avrei oggi? | Kanye West spara contro l’ex

Kanye West non si placa e torna a far discutere per le sue parole contro l'ex moglie Kim Kardashian. I due sono stati sposati dal 2014 al 2021, dalla quale ha avuto quattro bimbi: North di 11 anni, Saint, 9, Chicago, 7, e Psalm, 5. Durante una diretta sul proprio canale Twitch, l'artista si è scatenato con le parole, tanto che la piattaforma lo ha bannato."Kim era l'assistente di Paris Hilton. – ha detto – avrei dovuto fare figli con Paris Hilton invece che con Kim Kardashian! Riesci a immaginare se avessi figli con Paris Hilton? Quanti hotel avrei adesso? Pensaci. L'Hilton. La merda dell'Hilton. Se sei come Arnold Schwarzenegger e hai un figlio con una tata, l'unico potere della tata è quello di prendere i tuoi figli. Quindi l'unico potere di Kim è prendersi i miei figli. Ho avuto un bambino con una fo**uta assistente, amico".

