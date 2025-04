Si torna alle urne per le elezioni del Libero consorzio | l' affluenza al voto alle 14

voto che alle 14 di oggi si sono recati al seggio elettorale per esprimere la propria preferenza per l'elezione del nuovo presidente del Libero consorzio di Agrigento e per i 12 consiglieri provinciali che lo affiancheranno. Lo rende noto l'ufficio stampa dell'ente. Agrigentonotizie.it - Si torna alle urne per le elezioni del Libero consorzio: l'affluenza al voto alle 14 Leggi su Agrigentonotizie.it Sono 381 gli aventi diritto alche14 di oggi si sono recati al seggio elettorale per esprimere la propria preferenza per l'elezione del nuovo presidente deldi Agrigento e per i 12 consiglieri provinciali che lo affiancheranno. Lo rende noto l'ufficio stampa dell'ente.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Kosovo al voto per le elezioni parlamentari: urne aperte fino alle 19 - Seggi aperti in Kosovo per le elezioni parlamentari. Si vota dalle ore 7 alle 19. Le elezioni sono considerate un test chiave per il partito Vetëvendosje! del primo ministro Albin Kurti che quattro anni fa ha ottenuto una vittoria schiacciante. È la prima volta dall’indipendenza del 2008 che il parlamento del Kosovo ha completato un mandato di quattro anni. Il voto determinerà tra l’altro chi guiderà la parte kosovara nei negoziati per normalizzare i legami con la Serbia, che si sono nuovamente arenati l’anno scorso. 🔗lapresse.it

Elezioni per l'ex Provincia, urne aperte in Sicilia dopo 11 anni di commissari - Urne aperte in Sicilia, dalle 8 alle 22, per le elezioni di secondo livello nelle ex Province regionali, abolite undici anni fa con una apposita norma approvata dall'Assemblea ma da allora sempre in mano a commissari governativi. Lo spoglio comincerà domani alle 8 negli uffici elettorali dei nove... 🔗cataniatoday.it

La Germania torna alle urne: ecco chi sono i quattro candidati alla cancelleria tedesca e come si vota - Le elezioni in Germania di domenica 23 febbraio segneranno un momento cruciale per il futuro politico del Paese. Quattro candidati si contendono la carica di Cancelliere tedesco, ma i sondaggi indicano un chiaro favorito: il conservatore Friedrich Merz, leader della CDU. A sfidarlo sono l’attuale cancelliere Olaf Scholz (SPD), il vice-cancelliere Robert Habeck (Verdi) e, per la prima volta nella storia della Germania, un candidato dell’estrema destra: Alice Weidel (AfD). 🔗lanotiziagiornale.it

Su questo argomento da altre fonti

Si torna alle urne per le elezioni del Libero consorzio: l'affluenza al voto alle 14; Ex Province . Dopo 12 anni oggi si torna al voto. A Trapani la sfida Lentini-Quinci; Libero Consorzio: urne aperte dalle 8, tre candidati in corsa per la presidenza Si sfidano Conti, Di Stefano e Tesauro; Amministrative, a Mojo Alcantara dopo il commissariamento si torna alle urne il 17 e 18 novembre. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Al primo turno andarono alle urne il 60,57% degli aventi diritto - Si torna alle urne a solo un anno di distanza dopo le dimissioni dell’ex sindaco Francesco Pirani nel dicembre ... 🔗msn.com

Elezioni 2025: Genova torna alle urne, e il gioco aspetta novità - Alla fine di maggio Genova andrà al voto per scegliere il nuovo sindaco che, in attesa del riordino nazionale, potrebbe mettere mano al regolamento comunale per il contrasto al gioco patologico. 🔗gioconews.it

Ex Province, dopo 18 rinvii si va alle urne: dal voto ponderato ai giochi dei partiti, tutto quello che c'è da sapere - Domenica 27 aprile, a oltre dieci anni dalla riforma Delrio, sindaci e consiglieri affronteranno per la prima volta in Sicilia le elezioni di secondo livello nelle Città metropolitane e nei Liberi ... 🔗agrigentonotizie.it