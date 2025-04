Como-Genoa 1-0 | il tabellino

Como-Genoa 1-0 MARCATORI: 59` Strefezza (C) Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Kempf, Goldaniga, Valle (88` Smolcic); Da Cunha, Caqueret (88`. Leggi su Calciomercato.com 1-0 MARCATORI: 59` Strefezza (C)(4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Kempf, Goldaniga, Valle (88` Smolcic); Da Cunha, Caqueret (88`.

Riepilogo match Como-Genoa 34 giornata di serie a 2024-25; Como-Genoa 2-2: il doppio vantaggio non basta, il Grifone si butta via; Como Genoa: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live; Como Genoa 1-0 LIVE | Gabriel Strefezza porta in vantaggio i lombardi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Quando si gioca Como - Genoa? - Segui in diretta il tabellino di Como-Genoa. Scopri Statistiche e Numeri della Partita di Serie A 2024/2025 aggiornati in tempo reale. 🔗sport.virgilio.it

Como-Genoa LIVE alle 12.30 - Como-Genoa, 34esima giornata di Serie A. Il Como di Cesc Fabregas ospita il Genoa di Patrick Vieira (oggi in tribuna per squalifica) in una sfida fra due squadre. 🔗msn.com

Como-Genoa ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - I Lariani arrivano da 3 vittorie consecutive e vedono la salvezza ad un passo come il Grifone che non varà Viera in panchina ... 🔗tuttosport.com