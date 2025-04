Ghisolfi a Dazn | Tristi per la chiusura del settore ospiti! I tifosi saranno con noi anche oggi…

Ghisolfi a Dazn: «Tristi per la chiusura del settore ospiti! I tifosi saranno con noi anche oggi.» Le parole del direttore sportivo della Roma

Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, ha parlato cosi ai microfoni di Dazn nel pre partita di Inter Roma

LE PAROLE- «Abbiamo la responsabilità di costruire un club più di una squadra. Io credo in quest'aspetto, nell'organizzazione. Siamo Tristi per la chiusura del settore ospiti: i tifosi sono importanti, il calcio senza tifosi non è calcio. Per me è un peccato avere questi posti liberi, non penso sia la strada giusta per risolvere qualche problema che abbiamo. Tutti i tifosi, così, pagano per una minoranza. Ma sono sempre con noi e saranno anche oggi con noi. Ranieri? Persona giusta, oggi pensiamo al presente. Dobbiamo continuare, è una forza che ci sta motivando.

