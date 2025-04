Ancelotti a un passo dal Brasile emissari in Spagna | contratto pronto può lasciare il Real Madrid subito

Ancelotti è ormai a un passo dall`addio dal Real Madrid e si avvicina sempre di più ad assumere. Leggi su Calciomercato.com I rumors sono ormai sempre più insistenti: Carloè ormai a undall`addio dale si avvicina sempre di più ad assumere.

Cosa riportano altre fonti

Il Brasile cambia ct dopo il 4-1 in Argentina: per il futuro si riparla di Ancelotti - Il Brasile si appresta a cambiare il commissario tecnico della nazionale maggiore di calcio maschile. L`ultima sconfitta per 4-1 contro l`Argentina... 🔗calciomercato.com

Perché Ancelotti può diventare ct del Brasile - Guardando indietro nella storia, quello attuale è uno dei peggiori Brasile di sempre. La nazionale non gira, i risultati non arrivano e la... 🔗calciomercato.com

Ancelotti, c'è solo il Brasile dopo il Real Madrid? Suggestioni Milan e Roma, cosa filtra - Carlo Ancelotti sta vivendo probabilmente le ultime settimane da allenatore del Real Madrid. Il rinnovo del contratto fino a giugno 2026 tra... 🔗calciomercato.com

Su questo argomento da altre fonti

Ancelotti a un passo dal Brasile, emissari in Spagna: contratto pronto, può lasciare il Real Madrid subito; Roma; Futuro Ancelotti: sconfitte, critiche e addio: c’è l’annuncio. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ancelotti a un passo dal Brasile, emissari in Spagna: contratto pronto, può lasciare il Real Madrid subito - I rumors sono ormai sempre più insistenti: Carlo Ancelotti è ormai a un passo dall`addio dal Real Madrid e si avvicina sempre di più ad assumere la carica di. 🔗calciomercato.com

Ancelotti nuovo CT del Brasile, accordo vicino: i dettagli del contratto e quando ci sarà la firma - Ancelotti è sempre più vicino all'accordo con il Brasile per diventare il nuovo CT della Seleçao: l'avventura di Carletto a Madrid è ai titoli di coda ... 🔗fanpage.it

Emissari del Brasile in Spagna: Ancelotti vicino a salutare il Real Madrid - L'attuale tecnico dei blancos sarebbe sempre più vicino a salutare i Galacticos per diventare il nuovo allenatore della Nazionale brasiliana ... 🔗ilromanista.eu