Serie A il Milan espugna Venezia | 2-0 e polemiche Strefezza manda ko il Genoa | il Como è salvo

Serie A, con la maggior partite dei match concentrati in una giornata e due per ogni fascia oraria. Un bel tuffo nel passato per gli appassionati, anche se ovviamente le causa sono tragiche vista la scomparsa di Papa Francesco. Alle 12.30 si sono registrati due risultati dal sapore decisamente diverso: al 'Penzo' il Milan ha battuto il Venezia decisamente a fatica grazie a una rete arrivata dopo appena 5 minuti, poi condita con una rete nel finale di Gimenez.Pulisic (LaPresse) – calciomercato.itUn risultato amministrato, neanche troppo bene in realtà visto che la squadra di Di Francesco trova prima il gol del pareggio – annullato per un fuorigioco minimo – e poi va vicina diverse volte alla rete.

