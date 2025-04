Quella lettera profetica di un sopravvissuto del Titanic venduta a 300mila sterline

Nel testo emerge la frase profetica del colonnello Gracie, sopravvissuto al naufragio ma morto 8 mesi dopo. Il documento svela l'ultima testimonianza prima del disastro

Il 15 aprile 1912 il Titanic s’inabissava nell’oceano: la storia di Jack Thayer, sopravvissuto al naufragio - «Era una notte stellata. Non c’era luna e non avevo mai visto le stelle brillare più fulgide; sembrava che volessero staccarsi dal cielo. Era una di quelle notti in cui ci si sente felici di essere al mondo». Con queste parole, qualche tempo, John Borland Thayer III, detto Jack, descrisse le sensazioni provate in quel momento di calma apparente. La “notte stellata” in questione era quella a cavallo tra il 14 e il 15 aprile 1912, e l’allora diciassettenne originario di Filadelfia si trovava a bordo del Titanic. 🔗metropolitanmagazine.it

Lettera di superstite del Titanic venduta a 300mila sterline "Nave bella ma aspetto a dare giudizio" - Le parole profetiche dell'incipit della lettera, datata 10 aprile 1912 e vergata dal colonnello Archibald Gracie, che morì 8 mesi dopo il tragico naufragio ... 🔗msn.com