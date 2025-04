ITALIA SENZA LIMITI! Storica finale nella prova a squadre agli Europei di judo | impresa contro i russi!

ITALIA non vuole fermarsi e continua a regalare forti emozioni sui tatami di Podgorica, recitando un ruolo da protagonista anche nella prova a squadre mista dei Campionati Europei 2025 di judo. Gli azzurri, dopo aver collezionato ben otto medaglie (record nazionale in una rassegna continentale senior) nelle gare individuali dei giorni scorsi, sono approdati alla finale per l’oro e nel pomeriggio combatteranno per il titolo contro la Georgia.Comunque vada sarà un risultato storico per il judo ITALIAno, che in passato non aveva mai raggiunto l’ultimo atto nel Team Event europeo (format abbastanza giovane, introdotto a partire dal 2018) salendo sul podio solamente in occasione degli European Games del 2023 a Cracovia. Nel frattempo la spedizione tricolore è già certa di ottenere la medaglia numero 9 a Podgorica, in attesa di scoprire se arriverà il secondo oro o il terzo argento della settimana. Oasport.it - ITALIA SENZA LIMITI! Storica finale nella prova a squadre agli Europei di judo: impresa contro i russi! Leggi su Oasport.it L’non vuole fermarsi e continua a regalare forti emozioni sui tatami di Podgorica, recitando un ruolo da protagonista anchemista dei Campionati2025 di. Gli azzurri, dopo aver collezionato ben otto mede (record nazionale in una rassegna continentale senior) nelle gare individuali dei giorni scorsi, sono approdati allaper l’oro e nel pomeriggio combatteranno per il titolola Georgia.Comunque vada sarà un risultato storico per ilno, che in passato non aveva mai raggiunto l’ultimo atto nel Team Event europeo (format abbastanza giovane, introdotto a partire dal 2018) salendo sul podio solamente in occasione degli European Games del 2023 a Cracovia. Nel frattempo la spedizione tricolore è già certa di ottenere la meda numero 9 a Podgorica, in attesa di scoprire se arriverà il secondo oro o il terzo argento della settimana.

