Trump gradimento in picchiata | solo il 39 per cento degli americani approva il suo operato

gradimento di Donald Trump tra gli americani è in picchiata. Secondo un sondaggio di Washington Post–Abc-Ipsos, solo il 39 per cento dei cittadini approva l’operato del tycoon: si tratta del livello più basso nei primi 100 giorni per qualsiasi presidente Usa. Il 55 per cento degli intervistati boccia il suo operato. Al traguardo dei 100 giorni del suo primo mandato, l’operato di Trump era stato approvato dal 43 per cento degli americani, mentre per Joe Biden era arrivato al 52 per cento.Donald Trump (Ansa).Il 40 per cento degli americani ritiene che Trump sia stia rivelando un presidente «terribile»Secondo un altro sondaggio condotto da Associated Press e Norc Center for Public Affairs Research, il 40 per cento degli americani ritiene che Trump sia stato un presidente «terribile» in questa prima parte del suo secondo mandato. Lettera43.it - Trump, gradimento in picchiata: solo il 39 per cento degli americani approva il suo operato Leggi su Lettera43.it Ildi Donaldtra gliè in. Secondo un sondaggio di Washington Post–Abc-Ipsos,il 39 perdei cittadinil’del tycoon: si tratta del livello più basso nei primi 100 giorni per qualsiasi presidente Usa. Il 55 perintervistati boccia il suo. Al traguardo dei 100 giorni del suo primo mandato, l’diera statoto dal 43 per, mentre per Joe Biden era arrivato al 52 per.Donald(Ansa).Il 40 perritiene chesia stia rivelando un presidente «terribile»Secondo un altro sondaggio condotto da Associated Press e Norc Center for Public Affairs Research, il 40 perritiene chesia stato un presidente «terribile» in questa prima parte del suo secondo mandato.

