Calhanoglu a Dazn | Serve determinazione abbiamo reagito sempre bene dopo le sconfitte e dobbiamo farlo vedere in campo Bisogna avere il coraggio di…

Il centrocampista dell'Inter, Hakan Calhanoglu, ha voluto dire la sua prima del match di oggi in campionato contro la Roma. Intervenuto nel corso del prepartita di Inter Roma, match valevole per il 34° turno del campionato di Serie A, il centrocampista dei nerazzurri Hakan Calhanoglu ha parlato così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

COME SI ARRIVA AD UNA PARTITA COME QUESTA? COSA Serve? – «Nel calcio può succedere di tutto, lo sappiamo. Sicuramente fa male però dobbiamo accettarlo. Abbiamo reagito sempre bene dopo sconfitte così. Abbiamo oggi l'occasione di fare vedere in campo quello che siamo».

LA FORZA DI REAGIRE PUO' FARE LA DIFFERENZA? – «Credo che in questo momento abbiamo bisogno di più della determinazione, che magari mancava. Bisogna avere il coraggio di fare errori».

