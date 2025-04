Como-Genoa 1-0 | il gol di Strefezza vale la salvezza per i lombardi

Como sarà sicuramente in Serie A anche nella prossima stagione: grazie alla vittoria contro il Genoa, gli uomini di Fabregas raggiungono la salvezza matematica con quattro giornate d'anticipo. In una partita abbastanza equilibrata, il gol decisivo è quello segnato da Strefezza al 59', su assist di Cutrone. Il Genoa rimane tredicesimo a quota 39: per i rossoblù la festa per la permanenza in massima serie è solo rimandata.Il primo tempoIl primo squillo della partita è quello di Kasa al 4': sul cross dalla destra di Norton-Cuffy, deviato dalla difesa del Como, il primo ad avventarsi è il centrocampista del grifone, che davanti a Butez spara alle stelle sprecando un'ottima occasione. Al 14' il Como va vicinissimo al vantaggio con Ikoné che, servito sulla destra, rientra sul sinistro e calcia sul secondo palo. Sport.quotidiano.net - Como-Genoa 1-0: il gol di Strefezza vale la salvezza per i lombardi Leggi su Sport.quotidiano.net Roma, 27 aprile 2025 – Ilsarà sicuramente in Serie A anche nella prossima stagione: grazie alla vittoria contro il, gli uomini di Fabregas raggiungono lamatematica con quattro giornate d'anticipo. In una partita abbastanza equilibrata, il gol decisivo è quello segnato daal 59', su assist di Cutrone. Ilrimane tredicesimo a quota 39: per i rossoblù la festa per la permanenza in massima serie è solo rimandata.Il primo tempoIl primo squillo della partita è quello di Kasa al 4': sul cross dalla destra di Norton-Cuffy, deviato dalla difesa del, il primo ad avventarsi è il centrocampista del grifone, che davanti a Butez spara alle stelle sprecando un'ottima occasione. Al 14' ilva vicinissimo al vantaggio con Ikoné che, servito sulla destra, rientra sul sinistro e calcia sul secondo palo.

