‘Festival di Primavera’ al via oggi la VI edizione | il programma

Prende il via nel pomeriggio di oggi, domenica 27 aprile, la VI edizione del 'Festival di Primavera – Una Finestra sulla Danza'. Inserito nel cartellone della più ampia manifestazione 'Città Spettacolo Risvegli', il festival si propone di coniugare tecnica e cultura della danza attraverso laboratori pratici, dibattiti e spettacoli.La rassegna, che terminerà il prossimo 29 aprile – in occasione della Giornata Internazionale della Danza – si svolgerà presso il Teatro de La Salle di Benevento.Anche quest'anno ospiti di livello arricchiranno l'evento: la prof.ssa Elena Viti, docente di Propedeutica della Danza presso l'Accademia di Danza di Roma, il già primo ballerino del Teatro dell'Opera di Roma, Raffaele Paganini, e il musicista e musicoterapista Luigi Giova.Gli ingressi sono gratuiti, ma per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione tramite mail al seguente indirizzo: asdcentrostudidanzacarmencastiello@gmail.

