Pavia derubata famiglia di turisti francesi | via tutte le valigie dalla Maserati

Pavia, 27 aprile 2025 – La tappa a Pavia per visitare la città ha riservato una brutta sorpresa a una famiglia di turisti francesi, derubati di tutte le valigie. Nel pomeriggio di ieri, sabato 26 aprile, avevano lasciato la loro auto, una Maserati, parcheggiata in viale Nazario Sauro, la strada che collega piazza Dante a Porta Milano e che sbocca proprio a fianco del Castello Visconteo.Dopo qualche ora, al termine della visita a piedi per le strade del centro storico pavese, quando sono tornati alla loro auto hanno trovato un finestrino rotto e scoperto di essere stati derubati. Sul posto è stata chiamata la polizia, intervenuta con una pattuglia della Volante.Gli ignoti ladri, notata probabilmente la targa francese dell'auto, si sono introdotti nell'abitacolo e hanno portato via dal bagagliaio tutte le valigie dei turisti transalpini, una famiglia al completo formata dalla coppia di genitori e dai due figli.

