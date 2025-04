Di Francesco furioso | Su Yeboah era rigore Milan con aiutini!

Francesco furioso nei confronti dell’arbitraggio di Manganiello in Venezia-Milan. Il tecnico si scaglia sull’episodio nei confronti di Yeboah.rigore NETTO NON FISCHIATO – Eusebio Di Francesco, a DAZN, protesta giustamente contro l’arbitro Mangianiello che non ha dato rigore sul fallo di Pavlovic nei confronti di Yeboah in Venezia-Milan, partita poi finita 0-2. Le parole dell’allenatore dei lagunari: «A metà campo avrei fischiato. Theo Hernandez tende a cadere, ma in questa situazione non puoi non dare rigore. Ci stiamo giocando qualche di importante e il rispetto sta mancando. Arbitraggio superficiale, cosa bisogna fare per dare rigore. Mi incazzo: se è a metà campo perché fischi e in area no. Noi siamo il Venezia e il Milan ha sicuramente potenzialità migliori, non ha bisogno di questi aiutini». Inter-news.it - Di Francesco furioso: «Su Yeboah era rigore, Milan con aiutini!» Leggi su Inter-news.it Dinei confronti dell’arbitraggio di Manganiello in Venezia-. Il tecnico si scaglia sull’episodio nei confronti diNETTO NON FISCHIATO – Eusebio Di, a DAZN, protesta giustamente contro l’arbitro Mangianiello che non ha datosul fallo di Pavlovic nei confronti diin Venezia-, partita poi finita 0-2. Le parole dell’allenatore dei lagunari: «A metà campo avrei fischiato. Theo Hernandez tende a cadere, ma in questa situazione non puoi non dare. Ci stiamo giocando qualche di importante e il rispetto sta mancando. Arbitraggio superficiale, cosa bisogna fare per dare. Mi incazzo: se è a metà campo perché fischi e in area no. Noi siamo il Venezia e ilha sicuramente potenzialità migliori, non ha bisogno di questi».

