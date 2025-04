Incidente a Vallo della Lucania auto esce fuori strada | ferito un giovane

Incidente stradale nel salernitano. Dopo quelli verificatisi a Salerno e Fisciano, sempre nella notte un sinistro è avvenuto a Vallo della Lucania, dove un’auto è uscita improvvisamente fuori dalla carreggiata nei pressi della rotatoria che conduce sulla Cilentana. I soccorsi. Salernotoday.it - Incidente a Vallo della Lucania, auto esce fuori strada: ferito un giovane Leggi su Salernotoday.it Ancora unle nel salernitano. Dopo quelli verificatisi a Salerno e Fisciano, sempre nella notte un sinistro è avvenuto a, dove un’è uscita improvvisamentedalla carreggiata nei pressirotatoria che conduce sulla Cilentana. I soccorsi.

