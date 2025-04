Taxi contro un albero | strada bloccata per ore

strada di Terlago, nei pressi di Vigolo Baselga. Intorno alle 10, un Taxi ha perso il controllo andandosi a schiantare contro un albero: il conducente, un uomo di 50 anni, è uscito autonomamente dal mezzo.Sul posto. Trentotoday.it - Taxi contro un albero: strada bloccata per ore Leggi su Trentotoday.it Mattinata di paura – e disagi – quella vissuta oggi, domenica 27 aprile, sulladi Terlago, nei pressi di Vigolo Baselga. Intorno alle 10, unha perso illlo andandosi a schiantareun: il conducente, un uomo di 50 anni, è uscito autonomamente dal mezzo.Sul posto.

