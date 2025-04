Maxi rissa tra giovanissimi | in sette contro uno|VIDEO

sette giovani accanirsi contro una persona, colpita da calci e pugni mentre si trova a terra. Ignoti al momento i motivi dell'aggressione. Napolitoday.it - Maxi rissa tra giovanissimi: in sette contro uno|VIDEO Leggi su Napolitoday.it Violenza a Giugliano in Campania. In un video di pochi secondi registrato da un cittadino e inviato al deputato Francesco Emilio Borrelli, si vedrebberogiovani accanirsiuna persona, colpita da calci e pugni mentre si trova a terra. Ignoti al momento i motivi dell'aggressione.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Maxi rissa con coltelli nel centro storico: nei guai tre giovanissimi - VIDEO - I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di tre 19enni: per uno l’obbligo di dimora nel comune di Napoli mentre per gli altri due il divieto di dimora nel comune partenopeo. I tre indagati sono accusati di aver partecipato – insieme ad altri soggetti in corso... 🔗napolitoday.it

"Aiuto un ragazzo è stato ferito", maxi rissa tra giovanissimi. Ma della vittima nessuna traccia - Il tam tam tra gli adolescenti pare si fosse innescato nella serata di sabato. La rissa che ha poi scosso il cuore di Arezzo, non sarebbe stata un fulmine a ciel sereno. Tra ragazzini si parlava di un appuntamento per una sorta di resa dei conti tra due gruppo di giovanissimi. Sembravano... 🔗arezzonotizie.it

Napoli: maxi rissa con coltelli tra giovanissimi nel centro storico. Carabinieri eseguono misura cautelare in danno di 3 ragazzi - Rissa nel centro storico di Napoli: misure cautelari per tre 19enni Per delega del Procuratore della Repubblica si comunica che i Carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di tre 19enni: per uno l’obbligo di dimora nel comune di Napoli mentre per gli altri 2 il divieto di dimora nel comune partenopeo. 🔗puntomagazine.it

Cosa riportano altre fonti

Maxi rissa tra giovanissimi: in sette contro uno|VIDEO; Messina, maxi rissa tra giovanissimi davanti al Comune: scatta l’arresto per sette; Mazze, bottigliate e coltelli: arresti per le maxi risse tra giovanissimi a Brescia; Maxi rissa: 8 denunce, 7 sono minorenni. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Messina, maxi rissa tra giovanissimi davanti al Comune: scatta l’arresto per sette - Ha coinvolto sette giovani la maxi rissa che si è verificata ... Nella violenta rissa è rimasto seriamente ferito un giovane che è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Piemonte ... 🔗msn.com

Maxi-rissa nella notte tra una ventina di giovani a Firenze - Una maxi rissa tra venti giovani è avvenuta a Firenze la notte scorsa. La polizia, avvisata dal 118, è intervenuta in via Verdi. Sul lato di via de' ... 🔗gonews.it

Giugliano, maxi rissa tra decine di ragazzi in pieno centro: panico tra i cittadino - Scene da far west nel cuore di Giugliano, dove nella serata di ieri piazza Gramsci si è trasformata in un campo di battaglia. Decine di giovanissimi si sono affrontati in una maxi rissa che ... 🔗msn.com