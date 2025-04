MotoGpJerez | vince A MarquexBagnaia 3

Leggi su Servizitelevideo.rai.it 14.54 Il fratello Marc scivola al 3° giro (si rialza ma la moto è danneggiata,chiuderà xx°), ma c'è comunque un Marquez sul podio più alto del Gp di Spagna:a Jerez trionfa Alex con la Ducati, precedendo sul traguardo del circuito Angel Nieto il redivivo Quartararo su Yamaha (reduce da una sorprendente pole),e un Pecco Bagnaia che non riesce a sfilare la seconda piazza al francese. Nella classifica iridata, con questo successo Alex Marquez scavalca di un punto il fratello Marc (140 punti contro 139), terzo Bagnaia (a -20).

