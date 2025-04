Inter Roma LIVE 0-0 | inizia il match!

Inter Roma, match valevole per la 34^ giornata di Serie A: seguilo LIVE con noiTutto pronto a San Siro per Inter Roma, match valevole per il 34° turno del campionato di Serie A. Nerazzurri reduci dalla sconfitta rimediata nello scorso turno contro il Bologna per 1 a 0, giallorossi reduci dal successo per 1 a 0 contro l'Hellas Verona. Segui con noi la cronaca LIVE testuale dell'incontro.AGGIORNA LA LIVECRONACA1? Fischio d'inizio – Si comincia!Migliore in campo nel primo tempo:Inter Roma, IL TABELLINO: 0-0Inter (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 32 Dimarco; 10 Lautaro, 8 Arnautovic. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Correa, 21 Asllani, 31 Bisseck, 59 Zalewski, 99 Taremi.

LIVE – Roma-Inter Women 0-1, GOOOOLLL Wullaert va subito a segno! - Roma-Inter Women è l’incontro valido per la seconda giornata di poule scudetto del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 12.30, si gioca allo Stadio delle Tre Fontane di Roma (RO). LIVE: ROMA-INTER WOMEN 0-1 6? GOOOOOOOOLLLLL! 12.30 INIZIA LA PARTITA! 12.25 Tutto pronto allo Stadio delle Tre Fontane per la sfida d’alta classifica: le due squadre entrano in campo 12. 🔗inter-news.it

Inter-Roma Women: data, ora, diretta TV, LIVE streaming e cronaca - Inter-Roma Women è la settima partita nerazzurra in programma per la poule scudetto della Serie A Femminile. Le calciatrici di Gianpiero Piovani, reduci dal turno di stop nell’ultima giornata di campionato, sono pronte a tornare in campo. Ecco tutte le informazioni utili su Inter-Roma Women. SERIE A FEMMINILE IN CAMPO – L’Inter Women di Gianpiero Piovani, dopo aver rispettato il turno di riposo nell’ultima giornata di campionato, torna in campo nel weekend. 🔗inter-news.it

Roma-Cagliari, LIVE dalle 13:00 la conferenza stampa di Ranieri - Ko di Bilbao ed eliminazione agli ottavi di Europa League ancora fresche, ma per la Roma è già tempo di voltare pagina in questo weekend, per riprendere il cammino in un campionato che la vedrà impegnata in 10 “finali” per provare ad agguantare la qualificazione alla prossima Champions League. Domenica alle 16:00, in un Olimpico pronto a far sentire tutto il suo supporto, arriva un Cagliari gagliardo in cerca di punti salvezza, un avversario da prendere con le dovute precauzioni. 🔗sololaroma.it

