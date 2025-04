Casa Mastrota si trasferisce in Calabria

Su Food Network canale 33 torna Giorgio Mastrota con le nuove puntate di Casa Mastrota, dove si mangia bene e si spende poco! In onda da domani e ogni lunedì alle 22:00 e disponibile in streaming su discovery+. Dopo averci fatto scoprire le meraviglie culinarie e naturalistiche della sua amata Bormio, in Valtellina, il simpatico re delle televendite Giorgio Mastrota ci porta in un altro suo luogo del cuore: Civita, in Calabria, paese di origine di suo papà Walter, un paradiso tra montagna, mare e buona cucina. Uno dei borghi più belli d'Italia, immerso in un incredibile scenario paesaggistico, Civita è anche famosa per essere una delle più antiche comunità arbëreshë (italoalbanesi) d'Italia e per le caratteristiche "case parlanti", conosciute anche come Case Kodra. In questo luogo speciale, Giorgio celebra, dalla sua cucina, le sue radici calabresi e la tradizione culinaria del territorio.

