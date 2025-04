Cucine da Incubo 11 La Tavola di Simona a San Severo Foggia è il quarto ristorante da salvare

quarto appuntamento dell'undicesima edizione di Cucine da Incubo. Stasera, in prima serata su Sky Uno, Antonino Cannavacciuolo arriverà a San Severo, in provincia di Foggia, per tentare di salvare il ristorante La Tavola di Simona.Cucine da Incubo 11: La Tavola di SimonaIl ristorante La Tavola di Simona si trova San Severo, in provincia di Foggia. Appena metterà piede nel locale, Antonino si troverà di fronte ad un vero inno al kitsch. Simona ha infatti una personalità egocentrica e la sala è piena di sue fotografie. Non è però l'unica a gestire il locale: al suo fianco, in qualità di co-titolare, c'è Erika, cantante neomelodica e protagonista dell'unica serata che funziona, nella quale si esibisce – insieme al cameriere Antonio – nei panni di una ballerina brasiliana.

