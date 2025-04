Yemen nuovi attacchi degli Stati Uniti sulla capitale Sanaa | le immagini

Sanaa dopo che gli attacchi aerei degli Stati Uniti hanno colpito diverse aree della capitale Yemenita. Le immagini pubblicate dalla Tv Al-Masirah, gestita dagli huthi, mostrano la distruzione di un’area residenziale di Al-RawdahL'articolo Yemen, nuovi attacchi degli Stati Uniti sulla capitale Sanaa: le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Yemen, nuovi attacchi degli Stati Uniti sulla capitale Sanaa: le immagini Leggi su Ilfattoquotidiano.it Pennacchi di fumo si alzano sudopo che gliaereihanno colpito diverse aree dellaita. Lepubblicate dalla Tv Al-Masirah, gestita dagli huthi, mostrano la distruzione di un’area residenziale di Al-RawdahL'articolo: leproviene da Il Fatto Quotidiano.

Approfondimenti da altre fonti

Yemen, i ribelli Houthi segnalano nuovi attacchi aerei statunitensi - (LaPresse) I ribelli Houthi dello Yemen hanno dichiarato che l’esercito statunitense ha lanciato una serie di attacchi aerei sulla capitale Sana’a e sulla città costiera di Hodeida, controllata dagli Houthi, meno di due giorni dopo che un attacco statunitense ha distrutto un porto sul Mar Rosso e ucciso più di 70 persone. L’ufficio stampa degli Houthi ha dichiarato che 13 attacchi aerei statunitensi hanno colpito un aeroporto e un porto a Hodeida, sul Mar Rosso. 🔗lapresse.it

Chatgate, The Atlantic pubblica nuovi messaggi su attacchi Usa in Yemen - La rivista The Atlantic ha pubblicato quelli che ha descritto come ulteriori messaggi provenienti dalla chat sugli attacchi nello Yemen del gruppo Signal in cui apparivano alti funzionari dell’esercito e dell’intelligence statunitense. La pubblicazione è avvenuta dopo che alcuni funzionari dell’amministrazione Trump avevano criticato l’Atlantic e il suo direttore Jeffrey Goldberg, sostenendo che i messaggi non contenevano informazioni segrete. 🔗lapresse.it

Usa: The Atlantic pubblica nuovi messaggi chat su attacchi in Yemen - Milano, 26 mar. (LaPresse) – La rivista The Atlantic ha pubblicato quelli che ha descritto come ulteriori messaggi provenienti dalla chat sugli attacchi nello Yemen del gruppo Signal in cui apparivano alti funzionari dell’esercito e dell’intelligence statunitense. La pubblicazione è avvenuta dopo che alcuni funzionari dell’amministrazione Trump avevano criticato l’Atlantic e il suo direttore Jeffrey Goldberg, sostenendo che i messaggi non contenevano informazioni segrete. 🔗lapresse.it

Su questo argomento da altre fonti

Yemen, nuovi attacchi Usa contro gli Houthi. Decine di morti e feriti a Ras Issa; Usa: nuovi attacchi in Yemen, è escalation contro i ribelli Houthi; Israele torna a colpire Beirut dopo un lancio di razzi da nord. Nuovo attacco Usa sullo Yemen - A Gaza le forze israeliane hanno lanciato volantini per annunciare una tregua di tre ore per permettere alla popolazione di lasciare Rafah; Yemen, Trump: «Ogni attacco Houthi è attacco Iran, conseguenze terribili». 🔗Cosa riportano altre fonti

Yemen, nuovi attacchi Usa sulla capitale Sanaa - Pennacchi di fumo si alzano su Sanaa dopo che gli attacchi aerei degli Stati Uniti hanno colpito diverse aree della capitale yemenita. Le ... 🔗notizie.tiscali.it

Yemen, nuovi attacchi Usa contro gli Houthi. Decine di morti e feriti a Ras Issa - L’attacco aereo statunitense ha colpito ieri il porto di rifornimento di carburante nel governatorato di Hodeidah in Yemen. Secondo le autorità sanitarie yemenite si tratta degli attacchi più violenti ... 🔗tg24.sky.it

Yemen, Houthi: "Almeno sei morti e 26 feriti per gli attacchi degli Stati Uniti" - I ribelli Houthi, in Yemen, hanno accusato gli Stati Uniti di aver ucciso sei persone e di averne ferite altre 26 con un attacco aereo. Il Comando centrale dell'esercito statunitense non ha riconosciu ... 🔗msn.com