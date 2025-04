Infortunio Jovic cambiano i piani del Milan | beffata l’Inter

Milan potesse continuare con Luka Jovic anche nella prossima stagione.L'Infortunio di oggi potrebbe però cambiare nuovamente i piani del Diavolo, anche perché fare affidamento su un giocatore come il serbo che non ti garantisce un certo numero di partite potrebbe non avere chissà quanto senso. Ed è proprio per questo che la dirigenza rossonera si sarebbe già cominciata a guardare intorno, individuando in un obiettivo dell'Inter, fra le altre cose, il profilo perfetto sul quale andare a puntare in vista della prossima stagione.Infortunio Jovic, il Milan beffa sul tempo l'Inter (LaPresse) – calciomercato.itcambiano i piani del Milan dopo l'Infortunio di JovicL'uomo più in forma di questa squadra si è fermato a causa di un Infortunio che ne potrebbe condizionare anche il futuro.

