Ucraina | dialogo discreto tra Russia e USA Peskov su dichiarazioni di Trump

Il lavoro sull'Ucraina di Russia e Stati Uniti prosegue, ma "non può essere reso pubblico, può essere fatto solo in modo discreto". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un'intervista all'emittente Rossiya 1, rilanciata da Interfax, commentando la dichiarazione di Donald Trump secondo cui la Crimea sarebbe rimasta parte della Russia. Peskov ha aggiunto che nella posizione Usa sulla soluzione del conflitto "ci sono molti elementi realmente in linea con la nostra posizione". Peskov commentava un'altra dichiarazione di Trump secondo cui il possibile ingresso di Kiev nella Nato sarebbe stato la causa della guerra.

