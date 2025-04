Manuel Bortuzzo chi è la nuova fidanzata Costanza Di Stefano | Con lei mi sento libero

Costanza è di Roma, studia a Firenze e spiegava quanto fosse difficile parlare il dialetto toscano per un romano. Mi ha fatto ridere fino alle lacrime e mi sono detto: 'La devo conoscere'. Così le ho scritto". Come raccontato da Manuel Bortuzzo in un'intervista al settimanale Chi, Manuel ha ritrovato l'amore al fianco di Costanza Di Stefano, la sua nuova fidanzata. Lei all'inizio era incredula, non si aspettava che un personaggio noto, ex concorrente del Grande Fratello Vip, potesse scriverle: "Era in vacanza con le amiche e pensava che mi fossi sbagliato. Poi mi ha risposto e abbiamo iniziato a ridere e scherzare". "Non ci credeva, era in vacanza con le amiche e pensava che mi fossi sbagliato. Poi mi ha risposto e abbiamo iniziato a ridere e scherzare" ha spiegato Bortuzzo, che si è avvicinato alla studentessa dello IED sui social prima di conoscerla di persona: "Non sapevo che fosse

