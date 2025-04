Lapresse.it - Serie A, Venezia-Milan 0-2, Pulisic e Gimenez gelano il Penzo

Ilsi impone per 2-0 in casa del, nell’anticipo della 34a giornata diA, e tiene vive le speranze di raggiungere un posto in Europa. I gol didopo 5? e dial 96? condannano invece i veneti ad una sconfitta pesante, che li inchioda sempre al penultimo posto in classifica con 25 punti. I rossoneri di Conceiçao, invece, si portano a quota 54 punti a -5 dal sesto posto. In un primo tempo frizzante al, ilpassa in avvio grazie al decimo centro stagionale di. Bravo l’americano ad inserirsi in area e a battere Radu su assist filtrante di Fofana. Ilprova a reagire sfiorando a più riprese il gol del pari, ai lagunari annullata anche una rete a Yeboah per fuorigioco. Nella ripresa, ancora i veneti pericolosi con Zerbin e Nicolussi Caviglia.