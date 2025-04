Povertà lavorativa in Italia | nel 2024 il 9% degli occupati a rischio secondo Eurostat

Italia sale il rischio di Povertà tra le persone che lavorano anche se impegnate a tempo pieno: nel 2024 gli occupati con un reddito inferiore al 60% di quello mediano nazionale al netto dei trasferimenti sociali sono il 9%, in aumento dall'8,7% registrato nel 2023. Una percentuale più che doppia di quella della Germania (3,7%). E' quanto emerge dalle tabelle Eurostat appena pubblicate secondo le quali, invece, sono il 10,2% i lavoratori di almeno 18 anni occupati per almeno la metà dell'anno (sia full time che part time) a rischio Povertà, anche questi in aumento rispetto al 9,9% del 2023.In Spagna la percentuale dei lavoratori impegnati full time poveri è del 9,6% mentre in Finlandia è al 2,2%. Per chi lavora part time la percentuale di chi risulta povero in Italia nel 2024 risulta in calo dal 16,9% al 15,7%. Quotidiano.net - Povertà lavorativa in Italia: nel 2024 il 9% degli occupati a rischio, secondo Eurostat Leggi su Quotidiano.net Insale ilditra le persone che lavorano anche se impegnate a tempo pieno: nelglicon un reddito inferiore al 60% di quello mediano nazionale al netto dei trasferimenti sociali sono il 9%, in aumento dall'8,7% registrato nel 2023. Una percentuale più che doppia di quella della Germania (3,7%). E' quanto emerge dalle tabelleappena pubblicatele quali, invece, sono il 10,2% i lavoratori di almeno 18 anniper almeno la metà dell'anno (sia full time che part time) a, anche questi in aumento rispetto al 9,9% del 2023.In Spagna la percentuale dei lavoratori impegnati full time poveri è del 9,6% mentre in Finlandia è al 2,2%. Per chi lavora part time la percentuale di chi risulta povero innelrisulta in calo dal 16,9% al 15,7%.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Turismo in crescita: Italia seconda in UE per presenze turistiche nel 2024 - Nel quarto trimestre 2024 il turismo è in crescita rispetto allo stesso periodo del 2023: +1,2% gli arrivi e +11,1% le presenze. In particolare, le presenze dei turisti residenti in Italia crescono del 5,9% e quelle degli stranieri aumentano più del doppio: +15,6%. In generale, l'anno si chiude con 458,4 milioni di presenze turistiche negli esercizi ricettivi: un'ulteriore crescita (+2,5%) rispetto al precedente record registrato nel 2023. 🔗quotidiano.net

Il Centro Donatori di midollo osseo dell'Aoup primo in Italia nel 2024 - Il Centro donatori di midollo osseo dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, afferente all’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti diretta da Alessandro Mazzoni, è stato premiato dal Registro italiano donatori di midollo osseo per aver raggiunto nel 2024 l’indice... 🔗pisatoday.it

Crescita delle società Benefit in Italia: +27% nel 2024, focus su sostenibilità e innovazione - Andamento in crescita delle società Benefit in Italia nel 2024, salite a 4.593 (+27% rispetto all'anno precedente) e con oltre 217.000 occupati, per un valore della produzione annuale di circa 62 miliardi di euro. Anche il fatturato è in aumento, +26% rispetto al +15,4% per le non-benefit (2021-2023, valore mediano). Sono alcuni risultati della terza edizione della ricerca nazionale sulle società Benefit 2025 presentati a Roma durante l'evento "Un'ondata di innovazione". 🔗quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

Povero anche chi lavora. Lo spettro dei sottopagati in Italia; Istat: nel 2024 il 23,1% della popolazione è a rischio di povertà o esclusione sociale; Istat: nel 2024 è salita al 23,1% la popolazione a rischio povertà; Tutte le bugie sul record degli occupati. 🔗Ne parlano su altre fonti