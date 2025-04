Pulisic e Gimenez il Milan torna a vincere in campionato | 0-2 a Venezia Conceicao a -6 dalla Champions League

Venezia-Milan, 34a giornata di Serie A Il Milan torna al successo in campionato, dopo l`ottima vittoria contro l`Inter nel derby che ha sancito il. Leggi su Calciomercato.com , 34a giornata di Serie A Ilal successo in, dopo l`ottima vittoria contro l`Inter nel derby che ha sancito il.

LIVE Feyenoord-Milan, Champions League 2025 in DIRETTA: Pulisic, Joao Felix, Leao e Gimenez partono titolari! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.57 Ecco le formazioni ufficiali: FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo, Timber; Paixao, Ueda, Moussa. All. Bosschaart MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceiçao 19.56 Buonasera e benvenuti alla diretta di Feyenoord-Milan. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Feyenoord-Milan, Champions League calcio in DIRETTA, Gimenez parte titolare. 🔗oasport.it

Empoli-Milan 0-2 (90?): Pulisic inventa, Leao e Giménez decidono la partita - Finita da poco Empoli-Milan, partita della 24^ giornata della Serie A 2024-2025. Ecco il racconto dei secondi 45' di gioco al 'Castellani' 🔗pianetamilan.it

Torino-Milan, Conceicao: “Walker non ci sarà. Gimenez e Pulisic non al top” - Torino-Milan, 26^ giornata del campionato di Serie A 2024-25. Sergio Conceicao, allenatore rossonero, ha parlato anche di Walker e non solo 🔗pianetamilan.it

Il Milan torna alla vittoria in campionato: 2-0 al Venezia firmato da Pulisic e Gimenez

Serie A, Venezia-Milan 0-2: Pulisic regala tre punti al Diavolo, si sblocca Gimenez - La decima rete in campionato dell'americano porta il successo ai ragazzi di Conceiçao. Nel finale si sblocca anche il "Bebote" ... 🔗msn.com

Venezia-Milan 0-2, le pagelle: Pulisic torna decisivo, segna anche Gimenez - Serie A, Venezia-Milan: cronaca, risultato e pagelle della partita di campionato giocata oggi allo stadio Pier Luigi Penzo. 🔗milanlive.it