Il Milan sbanca Venezia e accorcia sull’Europa | 2-0 al Penzo con Pulisic e Gimenez

Milan non si ferma più. Dopo il trionfo nel derby di Coppa Italia, i rossoneri conquistano un'altra vittoria, espugnando il Penzo di Venezia con un secco 2-0 e accorciando provvisoriamente sulla zona Europa in classifica. Una prestazione solida, impreziosita dai gol di Christian Pulisic e Santiago Gimenez, che manda un segnale chiaro: la squadra di Fonseca vuole tornare protagonista.Pulisic sblocca, Venezia sprecaL'avvio è tutto di marca rossonera. Bastano 7 minuti per vedere il Milan in vantaggio: errore in disimpegno di Candé, Fofana è lesto a recuperare e serve Pulisic, che con un sinistro preciso trafigge Joronen. Il Venezia, però, non ci sta e reagisce. Zerbin e Nicolussi Caviglia sfiorano il pareggio, ma è Yeboah a far tremare i tifosi Milanisti: il suo gol al 25' viene annullato per fuorigioco dopo un check al VAR.

